Salernitana, il club è salvo: Iervolino sarà il nuovo presidente (Di sabato 1 gennaio 2022) Dopo una prima metà di stagione quantomeno travagliata e i momenti di palpitazione di fine anno i tifosi granata possono tirare un sospiro di sollievo. I trustee che avevano in gestione la Salernitana dalla scorsa estate, infatti, hanno accettato l’offerta di Danilo Iervolino, che diventerà il nuovo presidente del club. In particolare, stando alle fonti più attendibili, l’imprenditore campano ha versato una caparra di 500.000 euro per un investimento iniziale che si aggira tra i 10 e i 13 milioni di euro. A questi si aggiungono più di 20 milioni per la gestione societaria fino al termine della stagione in corso. Una svolta epocale, attesa con trepidazione, che permetterà alla Salernitana, quantomeno, di portare a termine il suo terzo campionato in Serie A. Chi è Danilo ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 1 gennaio 2022) Dopo una prima metà di stagione quantomeno travagliata e i momenti di palpitazione di fine anno i tifosi granata possono tirare un sospiro di sollievo. I trustee che avevano in gestione ladalla scorsa estate, infatti, hanno accettato l’offerta di Danilo, che diventerà ildel. In particolare, stando alle fonti più attendibili, l’imprenditore campano ha versato una caparra di 500.000 euro per un investimento iniziale che si aggira tra i 10 e i 13 milioni di euro. A questi si aggiungono più di 20 milioni per la gestione societaria fino al termine della stagione in corso. Una svolta epocale, attesa con trepidazione, che permetterà alla, quantomeno, di portare a termine il suo terzo campionato in Serie A. Chi è Danilo ...

