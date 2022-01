Salernitana | fondo svizzero annuncia esposto contro la cessione a Iervolino

(Di sabato 1 gennaio 2022) Secondo quanto riporta l’Ansa, sarebbe pronto unda parte di unladellaa Danilo. L’sarà presentato alla Procura della Repubblica di Salerno. Si tratta della società PVAM s.a., fiduciaria delGlobal Pacific Capital Management doo,con un patrimonio di 350 milioni di euro, che si è vista rifiutare due offerte per l’acquisizione del club – di 38 milioni in titoli obbligazionari bancari e di 26 milioni cash – superiori a quella di Danilo. Adrlo all’agenzia di stampa è stato l’avvocato torinese Francesco Paulicelli, coadiuvato dal commercialista Stefano Scarsella ...

Advertising

sportface2016 : +++#Salernitana, un fondo svizzero presenta un esposto alla Procura di Salerno: aveva presentato offerte superiori a quella di Iervolino+++ - repubblica : Serie A, la salvezza della Salernitana diventa un caso: accolta l'offerta Iervolino, ma fondo svizzero escluso va i… - sportface2016 : #Salernitana, fondo svizzero presenta esposto alla Procura di Salerno: aveva offerto di più di Iervolino - simostu9 : RT @sportface2016: +++#Salernitana, un fondo svizzero presenta un esposto alla Procura di Salerno: aveva presentato offerte superiori a que… - enrick81 : @famigliasimpson @AgoCannella @Tvottiano @OltreTv @misterf_tweets @napoliforever89 @alessio_gaudino @MaielloInside… -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana fondo

...ma - da quanto si apprende - si è deciso di puntare su di lui per il futuro della. Una ... In corsa, oltre al notaio salernitano Roberto Orlando, ci sarebbe stato anche unamericano. Ma,......proposta da 38 milioni di euro in titoli obbligazionari al Trust2021. Proposta però rifiutata, perché i trustee chiedevano un pagamento con bonifico o garantito in sede di atto. Il...Si è vista rifiutare due offerte per l'acquisizione della Salernitana - di 38 milioni in titoli obbligazionari bancari e di 26 milioni cash - superiori a quella di Danilo Iervolino. È questo il motivo ...Un esposto alla Procura della Repubblica di Salerno sarà essere depositato dal legale della società PVAM s.a., fiduciario del Fondo Global Pacific Capital Management doo Il fondo svizzero dal patrimon ...