Salernitana, che Capodanno! Il nuovo presidente fa già sognare i tifosi (Di sabato 1 gennaio 2022) Danilo Iervolino è il nuovo presidente della Salernitana. L'imprenditore napoletano ha rilasciato alcune dichiarazioni. Il 2022 è iniziato alla grande per i tifosi della Salernitana. Il club granata ha un nuovo presidente: Danilo Iervolino. L'ok definitivo per il cambio di proprietà è arrivato pochi minuti della mezzanotte, termine ultimo per la cessione del team campano.

