Salernitana | cessione sul gong | Iervolino è il nuovo presidente

(Di sabato 1 gennaio 2022), sularriva l’offerta decisiva:è ilLaè salva. Pochi minuti prima della mezzanotte del 31 dicembre in casa granata è arrivata l’offerta decisiva per l’acquisizione del club. Per poco meno di 20 milioni di euro, la società campana è stata rilevata da Daniele. L’imprenditore,della, è il fondatore dell’ università telematica Pegaso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : Salernitana, Danilo Iervolino nuovo proprietario: conferma dalla FIGC - De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: Salernitana, Danilo Iervolino nuovo proprietario: conferma dalla FIGC - GennaroSpinaa : Un messaggio ideale per riassumere la situazione della cessione della Salernitana. - klaus1973_2014 : RT @SkySport: La Salernitana è salva: i trustee accettano l'offerta dell'imprenditore Iervolino #SkySport #SkySerieA #SerieA #Salernitana… - Lodamarco1 : RT @GoalItalia: Definito il futuro della Salernitana: Danilo Iervolino è il nuovo proprietario del club ? -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana cessione

... laè ufficialemente salva. Per i trustee Susanna Isgrò e Paolo Bertoli l'offerta più vantaggiosa per ladel pacchetto azionario della società è quella di Danilo Iervolino, ...Per i trustee Susanna Isgrò e Paolo Bertoli l'offerta più vantaggiosa per ladel pacchetto azionario dellaè quella di Danilo Iervolino , fondatore dell' Università telematica Pegaso . Iervolino ha formalizzato ai trustee un'offerta da dieci milioni di ...SALERNO - Dopo tante sofferenze e con l'esclusione dal campionato ad un passo, la Salernitana è ufficialemente salva. Per i trustee Susanna Isgrò e Paolo Bertoli l'offerta più vantaggiosa per la ...E' arrivata al fotofinish la svolta che i tifosi della Salernitana si aspettavano e auspicavano. Lotito all'ultimo momento disponibile ha formalizzato la cessione del club a Danilo Iervolino, 43 anni, ...