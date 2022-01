Saldi al via da domani, ecco il calendario di tutte le regioni (Di sabato 1 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPartono i Saldi invernali, con Sicilia e Basilicata a fare da apripista. Scattano infatti domani nelle due regioni le vendite di fine stagione; il giorno successivo sarà la volta della Valle d’Aosta, mentre da mercoledì 5 gennaio la stagione degli acquisti a prezzi scontati partirà in tutte le altre regioni. Le vendite promozionali hanno durate diverse a seconda delle regioni. ecco di seguito il calendario: PERIODO DEI Saldi Abruzzo 05.01.2022 per 60 gg. Basilicata 02.01.2022 – 02.03.2022 Calabria 05.01.2022 – 06.03.2022 Campania 05.01.2022 – 01.03.2022 Emilia Romagna 05.01.2022 per 60 gg. Friuli Venezia Giulia 05.01.2022 – 31.03.2022 Lazio 05.01.2022 per 6 sett. Liguria 05.01.2022 – 18.02.2022 (45 gg.) ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPartono iinvernali, con Sicilia e Basilicata a fare da apripista. Scattano infattinelle duele vendite di fine stagione; il giorno successivo sarà la volta della Valle d’Aosta, mentre da mercoledì 5 gennaio la stagione degli acquisti a prezzi scontati partirà inle altre. Le vendite promozionali hanno durate diverse a seconda delledi seguito il: PERIODO DEIAbruzzo 05.01.2022 per 60 gg. Basilicata 02.01.2022 – 02.03.2022 Calabria 05.01.2022 – 06.03.2022 Campania 05.01.2022 – 01.03.2022 Emilia Romagna 05.01.2022 per 60 gg. Friuli Venezia Giulia 05.01.2022 – 31.03.2022 Lazio 05.01.2022 per 6 sett. Liguria 05.01.2022 – 18.02.2022 (45 gg.) ...

