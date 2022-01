Roma, terribile incidente tra un’auto e uno scooter: 23enne perde la vita il giorno di Capodanno (Di sabato 1 gennaio 2022) terribile incidente questa sera a Roma, intorno alle ore 19:00, tra una Fiat Panda e uno scooter guidato da un ragazzo. Lo scontro, avvenuto in via Casilina nei pressi del civico 1770, a poca distanza dal distributore “Casilina Carburanti” in zona Borghesiana, è stato terribile e non ha lasciato scampo al conducente dello scooter, un ragazzo di appena 23 anni. incidente mortale a Roma il giorno di Capodanno: morto ragazzo Il giovane, nonostante i tempestivi soccorsi, è morto subito dopo: troppo profonde le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti per i rilievi gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 1 gennaio 2022)questa sera a, intorno alle ore 19:00, tra una Fiat Panda e unoguidato da un ragazzo. Lo scontro, avvenuto in via Casilina nei pressi del civico 1770, a poca distanza dal distributore “Casilina Carburanti” in zona Borghesiana, è statoe non ha lasciato scampo al conducente dello, un ragazzo di appena 23 anni.mortale aildi: morto ragazzo Il giovane, nonostante i tempestivi soccorsi, è morto subito dopo: troppo profonde le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti per i rilievi gli agenti della polizia locale diCapitale e i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso ...

