Roma | si lancia dalla finestra durante perquisizione | morto

(Di sabato 1 gennaio 2022) Un uomo, ritenuto responsabile di una rapina, si ètoed èmentre era in corso unanella sua abitazione da parte della Polizia di Stato. E’ successo ieri mattina a, in zona Aurelio. Sulla vicenda sono in corso le indagini. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Tragedia a Roma nell'ultimo giorno dell'anno. Nella giornata di ieri, un uomo è morto dopo essersi lanciato dalla finestra di casa durante una perquisizione da parte ...L'uomo, residente nel quartiere Aurelio, avrebbe tentato la fuga mentre gli agenti della squadra mobile ispezionavano la sua abitazione ...