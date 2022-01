Roma, si butta dalla finestra durante la perquisizione della polizia: morto un uomo (Di sabato 1 gennaio 2022) Si è lanciato dalla finestra della sua abitazione, in zona Aurelia, facendo un volo di parecchi metri che gli è risultato fatale. L’uomo è morto così, mentre nel suo appartamento la polizia stava effettuando una perquisizione in quanto sospettato di rapina. Si butta dalla finestra durante una perquisizione della polizia: morto un uomo E’ successo ieri mattina a Roma, in zona Aurelia. L’uomo, su cui era in corso un’indagine della polizia, in quanto sospettato di una rapina, ha fatto entrare gli agenti ma, non appena questi hanno iniziato a perquisire ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 1 gennaio 2022) Si è lanciatosua abitazione, in zona Aurelia, facendo un volo di parecchi metri che gli è risultato fatale. L’così, mentre nel suo appartamento lastava effettuando unain quanto sospettato di rapina. SiunaunE’ successo ieri mattina a, in zona Aurelia. L’, su cui era in corso un’indagine, in quanto sospettato di una rapina, ha fatto entrare gli agenti ma, non appena questi hanno iniziato a perquisire ...

