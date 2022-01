Roma, Mourinho cambia vice e passa da Joao Sacramento a Salvatore Foti (Di sabato 1 gennaio 2022) L’allenatore della Roma, José Mourinho, cambia vice. Da Joao Sacramento, che gli ha fatto da secondo fin dai tempi del Tottenham, lo Special passerà a Salvatore Foti. Lo scrive il Corriere dello Sport. Lo stesso Sacramento ha comunicato la novità su Instagram. “Termino un ciclo di 2 anni al fianco di mister Mourinho, cosa che mi riempie d’orgoglio. Lavorare con lui è stato un sogno diventato realtà. Ti sarò eternamente grato mister, ti auguro il meglio!”. Foti, classe ‘88, è un ex giocatore. Ex attaccante nell’Acireale, Venezia e Sampdoria. Nel 2016 ha fatto parte dello staff di Giampaolo alla Sampdoria e poi ha seguito il tecnico al Milan e al Torino. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 1 gennaio 2022) L’allenatore della, José. Da, che gli ha fatto da secondo fin dai tempi del Tottenham, lo Special passerà a. Lo scrive il Corriere dello Sport. Lo stessoha comunicato la novità su Instagram. “Termino un ciclo di 2 anni al fianco di mister, cosa che mi riempie d’orgoglio. Lavorare con lui è stato un sogno diventato realtà. Ti sarò eternamente grato mister, ti auguro il meglio!”., classe ‘88, è un ex giocatore. Ex attaccante nell’Acireale, Venezia e Sampdoria. Nel 2016 ha fatto parte dello staff di Giampaolo alla Sampdoria e poi ha seguito il tecnico al Milan e al Torino. L'articolo ilNapolista.

Advertising

Gazzetta_it : Capodanno alla Caritas per #Mourinho: 'Non fingete di non sapere' #Roma - Corriere : Mourinho passa il 31 portando doni alla Caritas di Roma: «Non fingete di non sapere la realtà» - OfficialASRoma : ??? “Mourinho è esattamente quello di cui la Roma, i giocatori, i dipendenti, lo staff e i tifosi avevano bisogno”… - napolista : Roma, #Mourinho cambia vice e passa da Joao Sacramento a Salvatore Foti Sacramento, secondo del tecnico dai tempi… - MelaPrendoCon : RT @ModernoTifoso: Benvenuti nel 2022?? Anno nuovo, vita nuova, ma l'amore per l'#ASRoma resta sempre lo stesso. ???? Cosa augurate alla #R… -