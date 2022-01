Roma, buone notizie: Pellegrini e Abraham si allenano in gruppo e ci saranno contro il Milan (Di sabato 1 gennaio 2022) Ottime notizie per Mourinho a pochi giorni dal ritorno in campo della sua Roma contro il Milan a San Siro il 6 gennaio. Per la ripresa del campionato e la prima giornata del girone di ritorno, ci sarà anche Lorenzo Pellegrini, che mancava dal 28 novembre e che oggi ha svolto l’intero allenamento in gruppo, mettendosi alle spalle l’infortunio al quadricipite, e anche Tammy Abraham che era uscito dolorante dall’ultima partita. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 gennaio 2022) Ottimeper Mourinho a pochi giorni dal ritorno in campo della suaila San Siro il 6 gennaio. Per la ripresa del campionato e la prima giornata del girone di ritorno, ci sarà anche Lorenzo, che mancava dal 28 novembre e che oggi ha svolto l’intero allenamento in, mettendosi alle spalle l’infortunio al quadricipite, e anche Tammyche era uscito dolorante dall’ultima partita. SportFace.

