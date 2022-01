Quarantena, le nuove regole: quando si può uscire, quando fare i tamponi e cosa fare senza sintomi (Di sabato 1 gennaio 2022) Covid, come è cambiata la Quarantena dopo le recenti decisioni del Ministero della Salute? Prima di parlare delle regole, partiamo dal buon senso: se avete avuto un contatto con un positivo,... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 1 gennaio 2022) Covid, come è cambiata ladopo le recenti decisioni del Ministero della Salute? Prima di parlare delle, partiamo dal buon senso: se avete avuto un contatto con un positivo,...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, le nuove regole su quarantena e Super Green pass sono in vigore da oggi. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il… - La7tv : È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di oggi il decreto legge adottato dal Consiglio dei ministri che contie… - stanzaselvaggia : Gli italiani sono piombati in un gorgo burocratico-sanitario. Un gorgo del quale forse il premier Draghi, nella sua… - kittesencul : RT @martamacbeal: Buone notizie (si fa per dire) alla luce delle nuove regole sulla quarantena - martamacbeal : Buone notizie (si fa per dire) alla luce delle nuove regole sulla quarantena -