Quarantena covid, terza dose e contatti positivi: cosa cambia (Di sabato 1 gennaio 2022) Quarantena covid, dal 10 gennaio cambiano le regole dopo un contatto con positivi per i vaccinati, soprattutto con terza dose. La decisione è arrivata il 29 dicembre scorso quando, insieme alle misure sull'estensione del Super green pass, il Cdm ha dato vita a un nuovo decreto sul tema. cosa cambia, quindi? Nel dettaglio, stop alla Quarantena covid dopo un contatto con positivi per i soggetti vaccinati con 3 dosi o con seconda dose entro 4 mesi. Quarantena a 5 giorni e obbligo di tampone, invece, per chi – vaccinato da oltre 4 mesi con la seconda dose – entri in contatto con un positivo. In particolare, fino al decimo giorno successivo all'ultima ...

