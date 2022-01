Quando sarà la prossima estrazione del Lotto, Superenalotto e Simbolotto: la data (Di sabato 1 gennaio 2022) Quando sarà la prossima estrazione del Lotto, SuperenaLotto e SimboLotto? Molti giocatori se lo stanno chiedendo visto che le estrazioni di oggi, 1 gennaio 2021, sono state rinviate a causa del giorno di festa. La risposta è molto semplice: l’estrazione di Capodanno è stata rinviata a lunedì 3 gennaio 2022. Previsti cambiamenti anche in vista dell’Epifania (6 gennaio). Di seguito il calendario delle prossime estrazioni rinviate: SuperenaLotto l’estrazione di Capodanno si terrà lunedì 3 gennaio 2022 l’estrazione del 6 gennaio slitta a sabato 8 gennaio l’estrazione di sabato 8 gennaio si giocherà il lunedì successivo (10 gennaio) Lotto e ... Leggi su tpi (Di sabato 1 gennaio 2022)ladel, Superenae Simbo? Molti giocatori se lo stanno chiedendo visto che le estrazioni di oggi, 1 gennaio 2021, sono state rinviate a causa del giorno di festa. La risposta è molto semplice: l’di Capodanno è stata rinviata a lunedì 3 gennaio 2022. Previsti cambiamenti anche in vista dell’Epifania (6 gennaio). Di seguito il calendario delle prossime estrazioni rinviate: Superenal’di Capodanno si terrà lunedì 3 gennaio 2022 l’del 6 gennaio slitta a sabato 8 gennaio l’di sabato 8 gennaio si giocherà il lunedì successivo (10 gennaio)e ...

