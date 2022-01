Programmi TV di stasera, sabato 1 gennaio 2022. Su Canale5 Un Natale al Sud (Di sabato 1 gennaio 2022) Un Natale al Sud Rai1, ore 21.25: Danza con me 2022 Per il nuovo anno di Rai1 torna il grande show della danza di Roberto Bolle, che costruisce un mondo parallelo dove per una sera tutto è sospeso, un viaggio straordinario, che lascia senza fiato, attraverso la grande arte della danza raccontata e vissuta in profondità e con leggerezza insieme. Un’andata e ritorno dalla realtà in cui lo spettatore rientra in qualche modo cambiato. Anche questa quinta edizione ospita artisti molto speciali provenienti da un ventaglio di ambiti ancora più ricco e vario delle edizioni precedenti, per celebrare il ritorno alla vita in tutte le sue forme, con camei e partecipazioni inedite e originali del mondo della musica e del cinema, della danza e della cultura, della letteratura e della televisione stessa. Tutti uniti in quello che ormai è diventato una sorta di ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 1 gennaio 2022) Unal Sud Rai1, ore 21.25: Danza con mePer il nuovo anno di Rai1 torna il grande show della danza di Roberto Bolle, che costruisce un mondo parallelo dove per una sera tutto è sospeso, un viaggio straordinario, che lascia senza fiato, attraverso la grande arte della danza raccontata e vissuta in profondità e con leggerezza insieme. Un’andata e ritorno dalla realtà in cui lo spettatore rientra in qualche modo cambiato. Anche questa quinta edizione ospita artisti molto speciali provenienti da un ventaglio di ambiti ancora più ricco e vario delle edizioni precedenti, per celebrare il ritorno alla vita in tutte le sue forme, con camei e partecipazioni inedite e originali del mondo della musica e del cinema, della danza e della cultura, della letteratura e della televisione stessa. Tutti uniti in quello che ormai è diventato una sorta di ...

AnnaMancini81 : Stasera in tv domenica 2 gennaio 2022, I programmi in onda - Pezzadazienda : @MarioManca Verissimo. Peccato che paghiamo anche programmi vergognosi. Stasera, onore al merito. Bravi, bravissimi. - nonso_mah : @fvcckthishit Programmi per stasera? - __lucat_ : programmi per stasera? - 5Ricomincio : -