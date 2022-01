Probabili formazioni Milan-Roma | ventesima giornata Serie A 2021 2022

Leggi su sportface

(Di sabato 1 gennaio 2022) Ledi, match delladi. Si gioca alle 18:30 di giovedì 6 gennaionella cornice di un San Siro pronto ad ospitare uno scontro diretto da non perdere. La partita potrà essere seguita su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.– In dubbio Calabria. L’ex Florenzi pronto a partire dal 1? in difesa. Tomori,gnoli e Theo Hernandez pronti ad agire in difesa. Ibrahimovic in attacco.– Da valutare Pellegrini che spera di rientrare in tempo. Nel caso sarebbe Mkhitaryan a fargli posto a centrocampo. Mancini, Smalling e Ibanez in difesa. Le ...