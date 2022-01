Primo Appuntamento 2022, quando inizia, orario e dove vedere le nuove puntate del dating show con Flavio Montrucchio (Di sabato 1 gennaio 2022) Primo Appuntamento, torna il dating show condotto da Flavio Montrucchio in onda su Real Time, ecco quando potremo vederlo. Si tratta si uno dei programmi più amati dai romantici e dagli amanti dell’amore. Lo scorso anno la trasmissione si era spostata dagli studi di Real Time a bordo di una nave da crociera, rendendo più movimentate le puntate e più intriganti le storie che coinvolgevano i protagonisti. Primo Appuntamento su Real Time Quest’anno, invece, per la sua sesta edizione, “Primo Appuntamento” torna in studio. Le puntate, già registrate, andranno in onda a partire dal 4 gennaio 2022, alle ore 21:20 su Real Time, ovvero sul canale 31 del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 1 gennaio 2022), torna ilcondotto dain onda su Real Time, eccopotremo vederlo. Si tratta si uno dei programmi più amati dai romantici e dagli amanti dell’amore. Lo scorso anno la trasmissione si era spostata dagli studi di Real Time a bordo di una nave da crociera, rendendo più movimentate lee più intriganti le storie che coinvolgevano i protagonisti.su Real Time Quest’anno, invece, per la sua sesta edizione, “” torna in studio. Le, già registrate, andranno in onda a partire dal 4 gennaio, alle ore 21:20 su Real Time, ovvero sul canale 31 del ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Le linee disegnate sul ghiaccio della Stelvio, un altro importante appuntamento verso #Beijing2022. A Bormio è anda… - Kledi92732010 : Potrò non essere il tuo primo appuntamento, il tuo primo bacio o il tuo primo amore. Ma voglio essere il tuo ultimo, di tutto?? - CorriereCitta : Primo Appuntamento 2022, quando inizia, orario e dove vedere le nuove puntate del dating show con Flavio Montrucchio - Prelemi14096385 : RT @MediasetPlay: Festeggiamo l’anno nuovo con un bel ripasso di storia insieme a Totò Schillaci! In attesa del primo appuntamento di #Bac… - monaleekn0w : ha ragione dispatch, siamo noi la coppia del 2022 ?? foto scattate da me al nostro primo appuntamento di quest'anno -