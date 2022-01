Premier League, Rodri allo scadere regala la vittoria al City sull’Arsenal (Di sabato 1 gennaio 2022) La sfida fra Arsenal e Manchester City ha visto la vittoria della squadra di Guardiola allo scadere con la rete di Rodri Il Manchester City fa sua la sfida contro l’Arsenal. Il 2022 della Premier League si apre con i botti, vista la partita di cartello. I Citizens sono riusciti a trovare la prima vittoria del nuovo anno grazie ad una rete di Rodri allo scadere. Una vittoria importante per i ragazzi di Guardiola, passati in svantaggio nella prima frazione con la rete di Saka. Nella ripresa l’espulsione di Gabriel ha aperto la strada al City che pareggiano su rigore con Mahrez. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 gennaio 2022) La sfida fra Arsenal e Manchesterha visto ladella squadra di Guardiolacon la rete diIl Manchesterfa sua la sfida contro l’Arsenal. Il 2022 dellasi apre con i botti, vista la partita di cartello. I Citizens sono riusciti a trovare la primadel nuovo anno grazie ad una rete di. Unaimportante per i ragazzi di Guardiola, passati in svantaggio nella prima frazione con la rete di Saka. Nella ripresa l’espulsione di Gabriel ha aperto la strada alche pareggiano su rigore con Mahrez. L'articolo proviene da Calcio News 24.

