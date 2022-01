Premier League: il City batte l’Arsenal, Conte vince a Watford (Di sabato 1 gennaio 2022) Le prime tre partite della 21° giornata di Premier League hanno visto le big, Manchester City e Tottenham, chiudere con una vittoria. I Citisenz non si sono intimoriti difronte ad una squadra in salute come l’Arsenal che prima della partita aveva vinto quattro gare consecutive. Cade ancora una volta il Watford di Ranieri che contro il collega italiano Conte non ha potuto fare molto se non limitare i danni. Di Davinson Sanchez la rete decisiva arrivata al 95?. Nell’altra gara del sabato il West Ham ha approfittato della sconfitta dei Gunners portandosi a -1 dal quarto posto. Nell’ennesimo derby di Londra gli Hammers di Moyes hanno battuto a fatica il Crystal Palace. Premier League: undicesima vittoria consecutiva del City Il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 1 gennaio 2022) Le prime tre partite della 21° giornata dihanno visto le big, Manchestere Tottenham, chiudere con una vittoria. I Citisenz non si sono intimoriti difronte ad una squadra in salute comeche prima della partita aveva vinto quattro gare consecutive. Cade ancora una volta ildi Ranieri che contro il collega italianonon ha potuto fare molto se non limitare i danni. Di Davinson Sanchez la rete decisiva arrivata al 95?. Nell’altra gara del sabato il West Ham ha approfittato della sconfitta dei Gunners portandosi a -1 dal quarto posto. Nell’ennesimo derby di Londra gli Hammers di Moyes hanno battuto a fatica il Crystal Palace.: undicesima vittoria consecutiva delIl ...

