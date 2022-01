Premier League 2021/2022: il Tottenham la vince nel recupero contro il Watford, è 0-1 (Di sabato 1 gennaio 2022) Vittoria in extremis per il Tottenham di Antonio Conte contro il Watford di Claudio Ranieri. Una gara davvero molto corretta, che ha visto un solo calciatore ammonito: Oliver Skipp al minuto 61?. Poco prima del 90?, il match è stato interrotto per un’emergenza sanitaria in tribuna, che ha richiesto l’intervento dei medici via terreno di gioco, causando per l’appunto lo stop e i seguenti 11 minuti di recupero. Minuti di recupero fondamentali perché, nonostante il 75% di possesso palla di Kane e compagni, il match non si era sbloccato. Al minuto 96? però, dopo un perfetto assist di Son, Davinson Sanchez mette di testa dentro il gol del decisivo 0-1. 3 punti fondamentali per gli Spurs, che continuano la rincorsa al posto Champions League, anche considerando i due match in meno giocati ... Leggi su sportface (Di sabato 1 gennaio 2022) Vittoria in extremis per ildi Antonio Conteildi Claudio Ranieri. Una gara davvero molto corretta, che ha visto un solo calciatore ammonito: Oliver Skipp al minuto 61?. Poco prima del 90?, il match è stato interrotto per un’emergenza sanitaria in tribuna, che ha richiesto l’intervento dei medici via terreno di gioco, causando per l’appunto lo stop e i seguenti 11 minuti di. Minuti difondamentali perché, nonostante il 75% di possesso palla di Kane e compagni, il match non si era sbloccato. Al minuto 96? però, dopo un perfetto assist di Son, Davinson Sanchez mette di testa dentro il gol del decisivo 0-1. 3 punti fondamentali per gli Spurs, che continuano la rincorsa al posto Champions, anche considerando i due match in meno giocati ...

