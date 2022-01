Povertà: 11 milioni di italiani a rischio di non farcela. Il covid fa crescere il disagio (Di sabato 1 gennaio 2022) Si allarga il fronte, molto preoccupante, della Povertà in Italia. Il Centro studi Inimpèresa calcola che siano quasi 11 milioni gli italiani a rischio. Tra i 4 milioni di disoccupati e i 6,7 milioni di occupati ma in situazioni instabili o economicamente deboli, il numero degli italiani che non ce la fa, in piena emergenza covid, è assai vasta e in crescita L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 1 gennaio 2022) Si allarga il fronte, molto preoccupante, dellain Italia. Il Centro studi Inimpèresa calcola che siano quasi 11gli. Tra i 4di disoccupati e i 6,7di occupati ma in situazioni instabili o economicamente deboli, il numero degliche non ce la fa, in piena emergenza, è assai vasta e in crescita L'articolo proviene da Firenze Post.

