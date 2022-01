Polonia: contattato Fabio Cannavaro per sostituire come Ct Paulo Sousa (Di sabato 1 gennaio 2022) Fabio Cannavaro potrebbe diventare il Ct della Nazionale della Polonia. Dopo le dimissioni di Paulo Sousa, che intanto ha scelto di volare in Brasile per allenare il Flamengo, la Federcalcio polacca avrebbe già contattato il vincitore del Pallone d’Oro 2006, il quale, in passato, ha già allenato il Guangzhou Evergrande in Cina fino al 2021. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 gennaio 2022)potrebbe diventare il Ct della Nazionale della. Dopo le dimissioni di, che intanto ha scelto di volare in Brasile per allenare il Flamengo, la Federcalcio polacca avrebbe giàil vincitore del Pallone d’Oro 2006, il quale, in passato, ha già allenato il Guangzhou Evergrande in Cina fino al 2021. SportFace.

