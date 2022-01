Polizia Stradale | il bilancio delle attività dell’anno 2021

Leggi su lopinionista

(Di sabato 1 gennaio 2022) ROMA – É tempo di bilanci e come tutti gli anni, la, Specialità delladi Stato, tira le sommesvolte in questoormai agli sgoccioli. 440.379 le pattuglie impiegate nella vigilanzadal 1° gennaio al 22 dicembreche hanno fatto 1.457.383 controlli di persone contestando 1.662.540 le infrazioni al C.d.S. Le violazioni accertate per eccesso di velocità sono state 598.530, sono state ritirate 23.431 patenti di guida e 33.590 carte di circolazione. I punti patente decurtati sono stati 2.708.140. I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 327.443, di cui 9.371 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica mentre quelli denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze ...