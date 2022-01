“Più disoccupazione per tutti” | il fenomeno antiwork e la fine del lavoro come lo conosciamo

Leggi su tpi

(Di sabato 1 gennaio 2022) Il nuovo sogno americano all’epoca del Covid si chiamae coinvolge milioni di persone che chiedono «per, non solo per i ricchi!». Nato su una pagina di reddit, non è solo unsocial ma una realtà che ha investito a sorpresa l’occupazione negli Usa e potrebbe non fermarsi lì. Forse l’organizzazione e la motivazione sulnon sono mai state oggetto di un esame approfonditodurante la pandemia, non che prima nessun altro ci avesse pensato. Da quando la rivoluzione industriale ci ha lasciato in eredità l’attuale sistema disalariato, scrittori e pensatori hanno iniziato a fantasticare su una società libera dal– o quantomeno che lotta per svolgerne di meno. Karl Marx descriveva un’utopia ...