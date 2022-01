Percorsi quadriennali | la storia infinita delle sperimentazioni

(Di sabato 1 gennaio 2022) Lo scorso 7 dicembre il Miur ha diffuso un avviso destinato alle scuole per l’allargamento della sperimentazione didi istruzione secondaria di secondo grado, avviata nel 2017. L’allargamento, inserito tra gli interventi che dovrebbero essere attivati per dare corpo e coerenza agli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, darà la possibilità a circa 25 mila studenti di cominciare un percorso tecnico o liceale quadriennale che li porterà al diploma e alla maturità superiore. Nulla da dire rispetto alle intenzioni del Ministero di aggiornare e adeguare i ritmi dell’istruzione e della formazione italiana agli standard internazionali. Da un rapporto di Eurydice Italia pubblicato da INDIRE risulta infatti chiaro che durata del livello ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore non supera i 4 anni. In questo senso la ...

Advertising

franci_roma88 : Scuola , percorsi quadriennali, c’è tempo per domande fino al 4 gennaio via @@PaeseRoma - pfasce : Il ministero ha proposto la sperimentazione di percorsi quadriennali. Ha emesso note l'altro ieri con scadenza ai p… -

Ultime Notizie dalla rete : Percorsi quadriennali

Panorama

... domande dal 4 al 28 gennaio 2022 : tutte le informazioni utili [SPECIALE] 4 gennaio -: al via nuove mille prime classi. Domande fino al 4 gennaio 4 gennaio - World Braille Day ...Proprio pochi giorni fa c'è stato il via al rinnovo e l'ampliamento del Piano nazionale per la sperimentazione didi istruzione secondaria di secondo grado. Si tratta di un modello di scuola, ancora sotto osservazione, che in molti casi sta fornendo indicazioni su come potrebbe essere l'...Non mancano mai le cose curiose nelle nostre scuole, come per esempio il fatto che una dirigente scolastica di un Istituto di Istruzione Superiore della Calabria abbia deciso di convocare il Collegio ...Il nuovo Liceo Quadriennale delle Scienze Applicate verrà avviato dall’anno scolastico 2022-23 al Polo Volta di Castelsangiovanni (Piacenza) nell’ambito ...