“Per me è sempre così”. Il dolore di Albano Carrisi, perché è sempre triste a Capodanno (Di sabato 1 gennaio 2022) Per Albano Carrisi il Capodanno non può essere assolutamente un momento come gli altri. Purtroppo da alcuni anni a questa parte per una perdita devastante. Ne ha parlato proprio il giorno di San Silvestro al settimanale ‘DiPiù’ e le sue parole hanno commosso praticamente tutti. Dichiarazioni che restano scolpite nel cuore dei suoi innumerevoli fan. Queste ore tra l’altro non sono facili per lui anche perché è stato colpito dal coronavirus e non prenderà parte al Capodanno in tv con Federica Panicucci. A proposito dunque di Albano Carrisi, questo quanto raccontato sul Covid: “Mi ha colpito al punto tale che non posso fare quello che avevo in programma di fare. Sono qua e devo combattere, questo braccio di ferro con questo maledetto che è invisibile ma colpisce. Lo ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 1 gennaio 2022) Perilnon può essere assolutamente un momento come gli altri. Purtroppo da alcuni anni a questa parte per una perdita devastante. Ne ha parlato proprio il giorno di San Silvestro al settimanale ‘DiPiù’ e le sue parole hanno commosso praticamente tutti. Dichiarazioni che restano scolpite nel cuore dei suoi innumerevoli fan. Queste ore tra l’altro non sono facili per lui ancheè stato colpito dal coronavirus e non prenderà parte alin tv con Federica Panicucci. A proposito dunque di, questo quanto raccontato sul Covid: “Mi ha colpito al punto tale che non posso fare quello che avevo in programma di fare. Sono qua e devo combattere, questo braccio di ferro con questo maledetto che è invisibile ma colpisce. Lo ...

