Per Mattarella ringraziamenti da sinistra a destra. Ma Lega e Fratelli d'Italia ribadiscono il no al secondo mandato (Di sabato 1 gennaio 2022) Apprezzamento e tanti ringraziamenti da tutte le forze politiche per le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ieri sera, nel consueto messaggio di fine anno e l'ultimo del settennato, Mattarella ha tra l'altro ribadito di non essere disponibile per un secondo mandato. Tra i primi a complimentarsi per il discorso c'è il presidente del Consiglio Mario Draghi che ringrazia il presidente della Repubblica per l'invito all'unità nazionale, alla solidarietà, al patriottismo. "Sono parole che toccano il cuore di tutti i cittadini. È il miglior augurio di buon anno per l'Italia". "Un grande discorso di fine anno. La gratitudine verso gli italiani, il rigore costituzionale, la fiducia nei giovani. Le splendide parole del professor Carmina. Grazie presidente Mattarella"

