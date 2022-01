Party di Capodanno illegale: 350 giovani in pista a ballare senza mascherine (Di sabato 1 gennaio 2022) In discoteca senza mascherine a per festeggiare il Capodanno . Non solo hanno sfidato il divieto di organizzare feste, ma hanno anche ballato in centinaia senza alcun dispositivo di protezione. Gli ... Leggi su leggo (Di sabato 1 gennaio 2022) In discotecaa per festeggiare il. Non solo hanno sfidato il divieto di organizzare feste, ma hanno anche ballato in centinaiaalcun dispositivo di protezione. Gli ...

Advertising

WeCinema : È vero che Bridget Jones ha trascorso il capodanno da sola, cantando 'All by myself' di Celine Dion, però il giorno… - dolcementecaty : RT @WeCinema: È vero che Bridget Jones ha trascorso il capodanno da sola, cantando 'All by myself' di Celine Dion, però il giorno dopo a un… - shineelite2 : RT @WeCinema: È vero che Bridget Jones ha trascorso il capodanno da sola, cantando 'All by myself' di Celine Dion, però il giorno dopo a un… - Sofia04052020 : RT @WeCinema: È vero che Bridget Jones ha trascorso il capodanno da sola, cantando 'All by myself' di Celine Dion, però il giorno dopo a un… - leggoit : #Milano Party di #capodanno illegale: in 350 in pista a ballare senza #mascherine -