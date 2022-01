Papa “Per la pace seguire vie del dialogo, educazione e lavoro” (Di sabato 1 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Vorrei proporre tre vie per la costruzione di una pace duratura. Anzitutto, il dialogo tra le generazioni, quale base per la realizzazione di progetti condivisi. In secondo luogo, l’educazione, come fattore di libertà, responsabilità e sviluppo. Infine, il lavoro per una piena realizzazione della dignità umana. Si tratta di tre elementi imprescindibili per ‘dare vita ad un patto socialè, senza il quale ogni progetto di pace si rivela inconsistente”. Lo ha detto Papa Francesco nel messaggio per la V Giornata Mondiale della pace. Per il Santo Padre “Ancora oggi, il cammino della pace, che San Paolo VI ha chiamato col nuovo nome di sviluppo integrale, rimane purtroppo lontano dalla vita reale di tanti uomini e donne e, dunque, della ... Leggi su ildenaro (Di sabato 1 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Vorrei proporre tre vie per la costruzione di unaduratura. Anzitutto, iltra le generazioni, quale base per la realizzazione di progetti condivisi. In secondo luogo, l’, come fattore di libertà, responsabilità e sviluppo. Infine, ilper una piena realizzazione della dignità umana. Si tratta di tre elementi imprescindibili per ‘dare vita ad un patto socialè, senza il quale ogni progetto disi rivela inconsistente”. Lo ha dettoFrancesco nel messaggio per la V Giornata Mondiale della. Per il Santo Padre “Ancora oggi, il cammino della, che San Paolo VI ha chiamato col nuovo nome di sviluppo integrale, rimane purtroppo lontano dalla vita reale di tanti uomini e donne e, dunque, della ...

