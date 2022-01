Papa Francesco: “Basta violenza, ferire una donna è oltraggiare Dio”. L’omelia di Bergoglio a san Pietro (Di sabato 1 gennaio 2022) “Mentre le madri donano la vita e le donne custodiscono il mondo, diamoci da fare tutti per promuovere le madri e proteggere le donne. Quanta violenza c’è nei confronti delle donne! Basta! ferire una donna è oltraggiare Dio, che da una donna ha preso l’umanità, non da un angelo, no direttamente: da una donna”. Lo ha detto il Papa nelL’omelia della Messa a San Pietro. “Il nuovo anno inizia nel segno della Madre. Lo sguardo materno è la via per rinascere e crescere. Le madri, le donne guardano il mondo non per sfruttarlo, ma perché abbia vita: guardando con il cuore, riescono a tenere insieme i sogni e la concretezza”, ha aggiunto. “La Chiesa è madre, la Chiesa è donna” ha sottolineato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 gennaio 2022) “Mentre le madri donano la vita e le donne custodiscono il mondo, diamoci da fare tutti per promuovere le madri e proteggere le donne. Quantac’è nei confronti delle donne!unaDio, che da unaha preso l’umanità, non da un angelo, no direttamente: da una”. Lo ha detto ilneldella Messa a San. “Il nuovo anno inizia nel segno della Madre. Lo sguardo materno è la via per rinascere e crescere. Le madri, le donne guardano il mondo non per sfruttarlo, ma perché abbia vita: guardando con il cuore, riescono a tenere insieme i sogni e la concretezza”, ha aggiunto. “La Chiesa è madre, la Chiesa è” ha sottolineato ...

