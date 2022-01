Papa | basta violenza su donne Per pace duratura lavoro che dà dignità

Advertising

SkyTG24 : Papa Francesco: 'Basta violenza sulle donne, è oltraggiare Dio' - MediasetTgcom24 : Papa Francesco: basta violenza, ferire una donna è oltraggiare Dio #papafrancesco - fattoquotidiano : L’omelia di Natale di papa Francesco: “L’uomo non è schiavo del lavoro, basta morti bianche”. E invita a cercare “l… - zazoomblog : Papa Francesco: basta violenza ferire una donna è oltraggiare Dio - #Francesco: #basta #violenza #ferire - CARLABINCI : RT @TizianaFerrario: Anche quest'anno #PapaFrancesco elogia le donne e dice:Quanta violenza c'è nei confronti delle donne! Basta! Ferire un… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa basta

"Quanta violenza c'è nei confronti delle donne!! Ferire una donna è oltraggiare Dio, che da una donna ha preso l'umanità". È il forte appello cheFrancesco ha rivolto nell'omelia della messa della solennità di Maria Santissima Madre Dio, ...dunque ferire le donne, "vuol dire oltraggiare Dio che da una donna ha preso l'umanità, non da un angelo, no direttamente: da una donna", ribadisceFrancesco che invoca la necessità di ...Città del Vaticano, 1° gennaio 2022 - “Quanta violenza c’è nei confronti delle donne, basta. Ferire una donna è oltraggiare Dio, che da una donna ha preso l’umanità, non da un angelo”. Sono parole di ...Bergoglio ha concluso l'omelia della Messa per la Giornata mondiale della pace con in intenso e appassionato omaggio alle madri. "Ferire una donna è oltraggiare Dio", il monito. "C'è bisogno di gente ...