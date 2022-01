Paolo Calissano a Barbara D’Urso | “Ho amato ma non sono stato mai ricambiato”

Advertising

MediasetTgcom24 : Roma, trovato morto in casa l'attore Paolo Calissano #paolocalissano - Agenzia_Ansa : E' stato trovato morto nella sua casa di Roma, l'attore Paolo Calissano. Aveva 54 anni. Sul posto i carabinieri e i… - Corriere : L'attore Paolo Calissano trovato morto in casa a Roma: nella stanza da letto flaconi di psicofarmaci - massimo_san : RT @SkyTG24: Morte Paolo Calissano: la procura di #Roma indaga per omicidio colposo - Alessandrs_ : La storia di Paolo Calissano fa riflettere Nato in una famiglia di ceto alto, ottenne successo nel mondo dello sp… -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Calissano

Ieri si è appresa la notizia che l'attoreè morto da solo, nel suo letto. La notizia ha fatto dispiacere tantissimo ma in tanti non sono rimasti sorpresi perchè da tempo si sapeva chefaceva uso di sostanze ......4 che da lunedì cambieranno fascia portando a 11 su 21 il totale delle regioni o province autonome Gialle i PM di Roma Indaga per omicidio colposo in relazione alla morte dell'attore...La morte di Paolo Calissano ha lasciato una profonda tristezza, oltre per la precocità della sua dipartita, infatti Calissano aveva solo 54 anni, anche per l’idea che se ne è andato da solo. Il suo co ...La conduttrice partenopea ricorda, con un post, l'attore morto a 54 anni, ma viene criticata su Twitter: 'Non perde un colpo per mettersi in mostra' ...