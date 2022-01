Padova, 28enne tunisino trova 1.300 euro per terra e li consegna ai carabinieri (Di sabato 1 gennaio 2022) commenta Ha trovato 1.300 euro in contanti per terra davanti a un bancomat Unicredit, ma piuttosto che tenersi la somma, si è recato nella caserma dei carabinieri per denunciare il ritrovamento. E' ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 1 gennaio 2022) commenta Hato 1.300in contanti perdavanti a un bancomat Unicredit, ma piuttosto che tenersi la somma, si è recato nella caserma deiper denunciare il rimento. E' ...

