Oroscopo Paolo Fox domani domenica 2 gennaio Acquario | le previsioni per amore | lavoro e benessere

I nati sotto il segno dell'Acquario sono originali, sognatori, indipendenti e per questo hanno un grande e costante bisogno di libertà, talvolta anche di solitudine. Imprevedibili, tendenti all'instabilità, costantemente proiettati in avanti con mille sogni e progetti. Sono fondamentalmente spiriti liberi bisognosi di novità costanti. Caratteristiche che si manifestano anche nella vita amorosa e che a volte rende i nati del segno difficili da comprendere ma che li rende anche molto comprensivi verso il prossimo. Paolo Fox ha osservato il movimento delle stelle per la giornata di domani 2 gennaio e ha comunicato le sue previsioni per l'Oroscopo per il segno dell'Acquario.

