Omicron, il booster riduce dell'88% il rischio di ospedalizzazione: la mappa della protezione dopo le tre dosi

Tre dosi di vaccino efficaci contro Omicron: riducono dell'88% la probabilità di finire in ospedale e del 63% quella di sviluppare la malattia con sintomi. A rivelarlo una nuova ricerca britannica pubblicata...

