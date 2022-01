Oltre il cinema: la filosofia di Matrix nell’iperrealtà di Baudrillard (Di sabato 1 gennaio 2022) L’idea che le nostre vite siano una simulazione è il lascito più significativo dei film delle sorelle Wachowski, ma il filosofo francese cui si sono dichiaratamente ispirate ha sempre sostenuto di essere stato frainteso Leggi su repubblica (Di sabato 1 gennaio 2022) L’idea che le nostre vite siano una simulazione è il lascito più significativo dei film delle sorelle Wachowski, ma il filosofo francese cui si sono dichiaratamente ispirate ha sempre sostenuto di essere stato frainteso

Advertising

andreastoolbox : Oltre il cinema: la filosofia di Matrix nell’iperrealtà di Baudrillard - La Stampa - SF_RL_Featuring : RT @Ka90060918: l'evoluzione dei si vax non è più essere vaccinati per avere il gp e andare al cinema, ma fare in modo che non ci possiamo… - LavHazza1 : Oltre al pranzo di capodanno che non vi dico quante cose,poi siamo andati tutti al cinema e al cinema a fine primo… - Ka90060918 : l'evoluzione dei si vax non è più essere vaccinati per avere il gp e andare al cinema, ma fare in modo che non ci p… - mattley53 : @gennaro38069406 Non si può mica andare ogni sera a cinema, teatri o altro. Poi le TV pubbliche oltre la pubblicità non trasmettono nulla -