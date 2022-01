Nuovi colori per Samsung Galaxy S22 e S22 Ultra, ma uscita rinviata (Di sabato 1 gennaio 2022) Ci stiamo avvicinando lentamente al giorno dell’uscita dei vari Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22 Ultra, al punto che stanno venendo a galla ulteriori indiscrezioni sulle scelte strategiche del produttore coreano coi top di gamma che potremo toccare con mano nelle prossime settimane. Dopo aver analizzato la questione della memoria, come osservato con l’articolo pubblicato di recente, oggi 1 gennaio dobbiamo concentrarci nuovamente sui colori pronti al lancio con la nuova serie. Rumors sui colori scelti per il Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22 Ultra Quali sono le ultime informazioni reperite a proposito dei colori che dovremmo toccare con mano per i vari Samsung ... Leggi su optimagazine (Di sabato 1 gennaio 2022) Ci stiamo avvicinando lentamente al giorno dell’dei variS22 eS22, al punto che stanno venendo a galla ulteriori indiscrezioni sulle scelte strategiche del produttore coreano coi top di gamma che potremo toccare con mano nelle prossime settimane. Dopo aver analizzato la questione della memoria, come osservato con l’articolo pubblicato di recente, oggi 1 gennaio dobbiamo concentrarci nuovamente suipronti al lancio con la nuova serie. Rumors suiscelti per ilS22 eS22Quali sono le ultime informazioni reperite a proposito deiche dovremmo toccare con mano per i vari...

