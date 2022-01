Nuove verità su Miriana Trevisan | ”Ma quale vittima | l’ex le regalava scarpe da 20 mila euro”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 1 gennaio 2022)continua ad essere al centro dei pettegolezzi e questa volta non per qualcosa accaduto al Grande Fratello Vip. Giacomo Urtis, che proprio non sopporta la showgirl, ha fattorivelazioni sue sul tenore di vita che aveva grazie ai regali costosissimi del suo ex fidanzato, che nessuno ha ancora mai nominato. Giacomo Urtis non risparmiae racconta tutto sulLa vita sentimentale dicontinua a far discutere. La concorrente più chiacchierata del Grande Fratello Vip cerca il suo equilibrio in casa, dopo l’eliminazione di Biagio D’Anelli, con ilstava nascendo un forte sentimento. Biagio ha confessato di essere ...