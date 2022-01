Notte tra cassonetti a fuoco e una barca affondata

(Di sabato 1 gennaio 2022) Nelladi Capodanno i vigili deldi Livorno hanno registrato 6 interventi per spegnere altrettanti incendi che hanno interessato deiper i rifiuti. Una"relativamente ...

SeaWatchItaly : Tra ieri e oggi, è finalmente iniziato lo sbarco delle persone dalla #SeaWatch3. Sono scesi a terra circa in 250… - Agenzia_Ansa : Due accoltellamenti nella notte di Capodanno a Milano e nell'Hinterland. Nel capoluogo, in una lite vicino a piazza… - LaStampa : Il Capodanno illegale da Milano a Napoli, la notte dalle piazze d'Italia tra infrazioni e show di fuochi d'artifici… - doctorgis84 : RT @r_marilena: 400 animali tra cani e gatti morti questa notte a causa dei botti ?? vi odio #noaibotti - r_marilena : 400 animali tra cani e gatti morti questa notte a causa dei botti ?? vi odio #noaibotti -

L'uomo, verso le 3 di, è stato raggiunto da più colpi d'arma da fuoco: nelle vicinanze del ... Un agguato eccellente - consumatosila folla - al quale sarebbe strettamente collegato il raid di ...1 - - > LIVORNO - Nelladi Capodanno i vigili del fuoco di Livorno hanno registrato 6 interventi per spegnere altrettanti incendi che hanno interessato dei cassonetti per i rifiuti. Una"...Livorno 1 gennaio 2022 Gli interventi dei vigili del fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, nella notte tra il 31 dicembre ed il 1°gennaio a Livorno sono stati sei Tutti e se ...Tre persone, tra cui una donna incinta, sono rimaste ferite durante un litigio familiare scoppiato nella sera del 31 dicembre a Villa Bartolomea (Verona) ...