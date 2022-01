"Non ti disunire". Mistero e grandezza della battuta cult di Sorrentino (Di sabato 1 gennaio 2022) Poco prima del finale del film, nella scena che per molti versi rappresenta il cuore narrativo della sceneggiatura di È stata la mano di Dio, c’è un dialogo di rara e commovente intensità tra il protagonista Fabietto (Filippo Scotti) e il personaggio di Antonio Capuano (che sullo schermo ha il volto di Ciro Capano). In questo passaggio-chiave Capuano recita una battuta che è diventata subito cult; una battuta tanto potente quanto sibillina, incisiva e misteriosa a un tempo: “Non ti disunire”. Ripetuto più riprese come una sorta di leitmotiv in cui sembra annidarsi il significato ultimo del film, quel monito possiede sicuramente una funzione fondamentale all’interno della storia; infatti, una volta pronunciato, qualcosa di decisivo scatta nella psiche di Fabietto conducendo la vicenda ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 1 gennaio 2022) Poco prima del finale del film, nella scena che per molti versi rappresenta il cuore narrativosceneggiatura di È stata la mano di Dio, c’è un dialogo di rara e commovente intensità tra il protagonista Fabietto (Filippo Scotti) e il personaggio di Antonio Capuano (che sullo schermo ha il volto di Ciro Capano). In questo passaggio-chiave Capuano recita unache è diventata subito; unatanto potente quanto sibillina, incisiva e misteriosa a un tempo: “Non ti”. Ripetuto più riprese come una sorta di leitmotiv in cui sembra annidarsi il significato ultimo del film, quel monito possiede sicuramente una funzione fondamentale all’internostoria; infatti, una volta pronunciato, qualcosa di decisivo scatta nella psiche di Fabietto conducendo la vicenda ...

Advertising

HuffPostItalia : 'Non ti disunire'. Mistero e grandezza della battuta cult di Sorrentino - carlatocchetti : @vitalbaa @_kuball_ 'Non ti disunire' docet - g_bianca_p : Propositi per il 2022: “non ti disunire” e curare la cervicale che non posso svegliarmi sempre col collo bloccato - sanacore1980 : Non ti disunire, 2022, non ti disunire mai! - GGStefanel : Non ti disunire -

Ultime Notizie dalla rete : Non disunire I 10 momenti che hanno segnato il pop in Italia nel 2021 In altre parole è come se il 2021 musicale abbia saputo anticipare il precetto sorrentiniano, divulgato solo a fine novembre: "Non ti disunire". Le poche volte, come vedremo, in cui è stato proprio ...

Se la tv riaccende il nostro orgoglio Vien voglia di gridarla tutti insieme, a noi stessi e alla nostra Napoli: "Non ti disunire".

"Non ti disunire" La Repubblica Hai mai guardato il mondo da vicino? Alzi la mano chi, almeno in un messaggio di auguri, ha scritto «Non ti disunire mai», prendendo in prestito una delle frasi cult dell’ultimo film di Sorrentino, È stata la mano di Dio. Sono le parole ...

Alla fine pure Super Mario si è “disunito” Si potrebbe dire a Mario Draghi “non ti disunire” – la battuta dell’ultimo film di Paolo Sorrentino che domina la conversazione pubblica – se Mario Draghi non avesse già cominciato a disunirsi, a part ...

In altre parole è come se il 2021 musicale abbia saputo anticipare il precetto sorrentiniano, divulgato solo a fine novembre: "ti". Le poche volte, come vedremo, in cui è stato proprio ...Vien voglia di gridarla tutti insieme, a noi stessi e alla nostra Napoli: "ti".Alzi la mano chi, almeno in un messaggio di auguri, ha scritto «Non ti disunire mai», prendendo in prestito una delle frasi cult dell’ultimo film di Sorrentino, È stata la mano di Dio. Sono le parole ...Si potrebbe dire a Mario Draghi “non ti disunire” – la battuta dell’ultimo film di Paolo Sorrentino che domina la conversazione pubblica – se Mario Draghi non avesse già cominciato a disunirsi, a part ...