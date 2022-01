"Non forzeremo la Costituzione". Quirinale, voci dal cuore della Lega: perché dopo il discorso di Mattarella la sinistra è spacciata (Di sabato 1 gennaio 2022) Il bis di Sergio Mattarella al Quirinale sembra ormai un'ipotesi definitivamente tramontata all'indomani del discorso di fine anno tenuto dal presidente della Repubblica, che si è anche congedato essendo arrivato ormai al termine del suo settennato. Per la verità Mattarella è stato chiaro fin dal primo momento nella sua indisponibilità ad un secondo mandato, neanche l'emergenza Covid tornata a bussare con forza alla porta dell'Italia lo ha smosso dalla sua decisione. Il suo bis avrebbe fatto comodo soprattutto al Pd e alla sinistra in generale, che avrebbero preferito conservare lo status quo almeno fino al 2023. “La Lega prende atto delle ripetute dichiarazioni di Mattarella, indisponibile a un bis, e non intende forzare né la sua volontà né la ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 gennaio 2022) Il bis di Sergioalsembra ormai un'ipotesi definitivamente tramontata all'indomani deldi fine anno tenuto dal presidenteRepubblica, che si è anche congedato essendo arrivato ormai al termine del suo settennato. Per la veritàè stato chiaro fin dal primo momento nella sua indisponibilità ad un secondo mandato, neanche l'emergenza Covid tornata a bussare con forza alla porta dell'Italia lo ha smosso dalla sua decisione. Il suo bis avrebbe fatto comodo soprattutto al Pd e allain generale, che avrebbero preferito conservare lo status quo almeno fino al 2023. “Laprende atto delle ripetute dichiarazioni di, indisponibile a un bis, e non intende forzare né la sua volontà né la ...

Advertising

LaStampa : Salvini: “Non forzeremo la Costituzione per un Mattarella bis, presto riunione del centrodestra per trovare candida… - AStudiofabbri : RT @MediasetTgcom24: Lega: 'Non forzeremo la Costituzione per il bis di Mattarella al Colle' #Lega - NazzarenoMi : RT @MediasetTgcom24: Lega: 'Non forzeremo la Costituzione per il bis di Mattarella al Colle' #Lega - JL83X : @MediasetTgcom24 partito politico x: non forzeremo la costituzioanahahahahahahhahaha SONO 2 ANNI CHE STATE FACENDO… - MediasetTgcom24 : Lega: 'Non forzeremo la Costituzione per il bis di Mattarella al Colle' #Lega -

Ultime Notizie dalla rete : Non forzeremo Lega: "Non forzeremo la Costituzione per il bis di Mattarella al Colle" La Lega prende atto delle ripetute dichiarazioni di Mattarella, indisponibile a un bis, e non intende forzare né la sua volontà né la Costituzione. E' quanto affermano fonti parlamentari leghiste. Intanto si lavora a un possibile vertice di centrodestra entro una settimana. Tra qualche ...

Legia Varsavia, il vice allenatore: 'Mio padre e i miei amici tifano Napoli' Contro il Napoli m'aspetto una risposta a livello di carattere per colmare il gap tecnico ma la nostra priorità assoluta è il campionato, non possiamo più sbagliare, non forzeremo il recupero di ...

Salvini: “Non forzeremo la Costituzione per un Mattarella bis, presto riunione del centrodestra per trovare c… La Stampa Lega: "Non forzeremo la Costituzione per il bis di Mattarella al Colle" La Lega prende atto delle ripetute dichiarazioni di Mattarella, indisponibile a un bis, e non intende forzare né la sua volontà né la Costituzione. E' quanto affermano fonti parlamentari leghiste.

Leggi anche La Lega prende atto delle ripetute dichiarazioni di Mattarella, indisponibile a un bis, e non intende forzare né la sua volontà né la Costituzione. È quanto apprende l'Ansa da ...

La Lega prende atto delle ripetute dichiarazioni di Mattarella, indisponibile a un bis, eintende forzare né la sua volontà né la Costituzione. E' quanto affermano fonti parlamentari leghiste. Intanto si lavora a un possibile vertice di centrodestra entro una settimana. Tra qualche ...Contro il Napoli m'aspetto una risposta a livello di carattere per colmare il gap tecnico ma la nostra priorità assoluta è il campionato,possiamo più sbagliare,il recupero di ...La Lega prende atto delle ripetute dichiarazioni di Mattarella, indisponibile a un bis, e non intende forzare né la sua volontà né la Costituzione. E' quanto affermano fonti parlamentari leghiste.La Lega prende atto delle ripetute dichiarazioni di Mattarella, indisponibile a un bis, e non intende forzare né la sua volontà né la Costituzione. È quanto apprende l'Ansa da ...