Non c’è ancora la prima nascita dell’anno al San Giuliano, ma il trend di parti e positivo nonostante il calo della natalità (Di sabato 1 gennaio 2022) Non c’è ancora il primo nato o la prima nata all’ospedale San Giugliano dove convergono la maggior parte dei parti dell’area nord. Il bilancio, però, delle nascite presso il nosocomio giuglianese è positivo rispetto al trend nazionale. L’anno appena trascorso si chiude con un numero elevato di nascite a dispetto del tasso in calo di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 1 gennaio 2022) Non c’èil primo nato o lanata all’ospedale San Giugliano dove convergono la maggior parte deidell’area nord. Il bilancio, però, delle nascite presso il nosocomio giuglianese èrispetto alnazionale. L’anno appena trascorso si chiude con un numero elevato di nascite a dispetto del tasso indi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

borghi_claudio : Se questa differenza non appare con VIOLENTA EVIDENZA c'è un'unica definizione: FALLIMENTO. Se si sbaglia si chiede… - elio_vito : A che ora non c'è la conferenza stampa di Draghi per illustrare le nuove misure contenute nel decreto? ?? - teatrolafenice : ?? Per voi e solo per voi un battito dalla Sinfonia 'Dal nuovo mondo' di Dvorák. È iniziato da poco il… - onlyicequotes : non c'è una gomma per cancellare il passato ma c'è una penna per scrivere il futuro... - Ivanosanz : @Danyx Cure che funzionano sono su terapie domiciliari, se si vuole informarsi c è un mondo, tutto non reso in chia… -

Ultime Notizie dalla rete : Non c’è Infantino-Ceferin, Fifa-Uefa e la guerra del calcio: cosa c’è dietro Corriere della Sera