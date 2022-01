No Vax tiene per 24h laccio emostatico dopo il vaccno “per evitare che entrasse nel corpo”: operato (Di sabato 1 gennaio 2022) Si è dovuto vaccinare per lavoro, ma, subito dopo la somministrazione della dose, “per evitare che entrasse nel corpo e, seguendo consigli medico Internet, ha tenuto laccio emostatico sopra e sotto sito inoculo per 24 ore”. Protagonista dell’episodio, accaduto in Emilia-Romagna e raccontato su Twitter dal medico Claudio Luca Biasi, un No vax, che si è poi presentato al pronto soccorso due giorni dopo “con braccio nero e occlusione omerale”. I tweet – “Paziente che si presenta in pronto soccorso con braccio nero e occlusione omerale. Interrogato spiega che si è vaccinato due giorni fa per lavorare, ma intendeva evitare che il vaccino entrasse nel corpo e, seguendo consigli medico internet, ha tenuto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 1 gennaio 2022) Si è dovuto vaccinare per lavoro, ma, subitola somministrazione della dose, “perchenele, seguendo consigli medico Internet, ha tenutosopra e sotto sito inoculo per 24 ore”. Protagonista dell’episodio, accaduto in Emilia-Romagna e raccontato su Twitter dal medico Claudio Luca Biasi, un No vax, che si è poi presentato al pronto soccorso due giorni“con braccio nero e occlusione omerale”. I tweet – “Paziente che si presenta in pronto soccorso con braccio nero e occlusione omerale. Interrogato spiega che si è vaccinato due giorni fa per lavorare, ma intendevache il vaccinonele, seguendo consigli medico internet, ha tenuto ...

