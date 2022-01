No vax, laccio emostatico per bloccare il vaccino (fatto per lavorare): uomo operato, può restare invalido (Di sabato 1 gennaio 2022) Dopo il no vax che ha provato a farsi vaccinare mostrando un braccio di silicone, l'ultima invenzione degli anti-vaccinisti è il laccio emostatico per bloccare il vaccino e non farlo... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 1 gennaio 2022) Dopo il no vax che ha provato a farsi vaccinare mostrando un braccio di silicone, l'ultima invenzione degli anti-vaccinisti è ilperile non farlo...

Advertising

fanpage : Ha usato un laccio emostatico sopra e sotto il sito d'inoculo per 24 ore per impedire che il vaccino Covid, che ave… - Corriere : Laccio emostatico per impedire che la dose entri in corpo: no vax operato, il racconto del medico - Open_gol : Un’occlusione omerale causata dal tentativo di usare il laccio per non far circolare in corpo il vaccino - lassimax192 : MA POI RIFLETTENDO,UN COGLIONE COSÌ..NN È MEGLIO PERDERLO? No vax, laccio emostatico per bloccare il vaccino (che… - Cinzia23543331 : Corriere della Sera: Laccio emostatico per impedire che la dose entri in corpo: no vax operato, il racconto del med… -