No vax, laccio emostatico al braccio per bloccare il vaccino: ricoverato per un'occlusione omerale (Di sabato 1 gennaio 2022) Per evitare che il vaccino anti Covid circolasse nel corpo si è stretto intorno al braccio un laccio emostatico per 24 ore . Quando il dolore è diventato troppo, è corso in ospedale dove è stato ... Leggi su leggo (Di sabato 1 gennaio 2022) Per evitare che ilanti Covid circolasse nel corpo si è stretto intorno alunper 24 ore . Quando il dolore è diventato troppo, è corso in ospedale dove è stato ...

