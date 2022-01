Nicole Kidman si arrabbia per una domanda che definisce “sessista”. Ha ragione? (Di sabato 1 gennaio 2022) Una domanda di troppo. Etichettata come «sessista» per chiudere un argomento spinoso. Che continua a dare fastidio anche 20 anni dopo. Nicole Kidman si è arrabbiata quando un giornalista inglese le ha chiesto del suo primo matrimonio. Quello con il superdivo Tom Cruise. Iniziato nel 1990 e finito, a sorpresa, nel 2001. Una domanda che, sostiene l’attrice premio Oscar, a un uomo non sarebbe mai stata fatta. Nicole Kidman si lamenta di una domanda durante un’intervista per promuovere il suo film Being the Ricardos. La giudica sessista. Ma ha ragione? Ecco cosa è successo. Foto Ansa Nicole Kidman in Being the Ricardos Ma cosa è successo davvero? Nicole ... Leggi su amica (Di sabato 1 gennaio 2022) Unadi troppo. Etichettata come «» per chiudere un argomento spinoso. Che continua a dare fastidio anche 20 anni dopo.si èta quando un giornalista inglese le ha chiesto del suo primo matrimonio. Quello con il superdivo Tom Cruise. Iniziato nel 1990 e finito, a sorpresa, nel 2001. Unache, sostiene l’attrice premio Oscar, a un uomo non sarebbe mai stata fatta.si lamenta di unadurante un’intervista per promuovere il suo film Being the Ricardos. La giudica. Ma ha? Ecco cosa è successo. Foto Ansain Being the Ricardos Ma cosa è successo davvero?...

