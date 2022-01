Napoli, tutto fatto per Tuanzebe del Manchester United: le cifre dell’operazione (Di sabato 1 gennaio 2022) Il Napoli inizia l’anno col botto. È tutto fatto per l’arrivo di Axel Tuanzebe dal Manchester United in azzurro. Questo sarà il primo rinforzo del calciomercato invernale messo a segno dal club partenopeo, nello specifico, per sostituire Manolas, futuro sposo dell’Olympiacos. L’ennesima conferma è arrivata da Ciro Venerato alla RAI, che ha svelato la cifra dell’operazione. Prestito oneroso di 500mila euro fino al termine della stagione più circa 1.6 milioni di euro lordi per il giocatore. SITO Napoli SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 gennaio 2022) Ilinizia l’anno col botto. Èper l’arrivo di Axeldalin azzurro. Questo sarà il primo rinforzo del calciomercato invernale messo a segno dal club partenopeo, nello specifico, per sostituire Manolas, futuro sposo dell’Olympiacos. L’ennesima conferma è arrivata da Ciro Venerato alla RAI, che ha svelato la cifra. Prestito oneroso di 500mila euro fino al termine della stagione più circa 1.6 milioni di euro lordi per il giocatore. SITOSportFace.

