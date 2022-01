Napoli, tutto fatto per il nuovo Manolas: arriva dalla Premier! (Di sabato 1 gennaio 2022) Sarà Axel Tuanzebe il primo colpo della sessione invernale del Napoli: nella notte i partenopei hanno raggiunto l’accordo con il Manchester United. Come riporta Sportmediaset, la formula scelta è un prestito secco fissato a 500 mila euro, l’eventuale riscatto sarà deciso solo a fine stagione. Tuanzebe, Aston Villa Tuanzebe è nato nel 1997 nella Repubblica Democratica del Congo ma durante l’infanzia si è trasferito in Inghilterra con la famiglia, per questo possiede i passaporti di entrambe le nazionalità. Cresce nel settore giovanile del Manchester United ed esordisce con Mourinho nel 2017. Fino a questo momento la sua carriera è stata un via vai tra United ed Aston Villa. Due prestiti per lui a Villa Park: il primo nel 2018 mentre il secondo nella prima parte di questa stagione, dove ha collezionato 11 presenze tra Premier League ed EFL Cup. Simone Borghi Leggi su rompipallone (Di sabato 1 gennaio 2022) Sarà Axel Tuanzebe il primo colpo della sessione invernale del: nella notte i partenopei hanno raggiunto l’accordo con il Manchester United. Come riporta Sportmediaset, la formula scelta è un prestito secco fissato a 500 mila euro, l’eventuale riscatto sarà deciso solo a fine stagione. Tuanzebe, Aston Villa Tuanzebe è nato nel 1997 nella Repubblica Democratica del Congo ma durante l’infanzia si è trasferito in Inghilterra con la famiglia, per questo possiede i passaporti di entrambe le nazionalità. Cresce nel settore giovanile del Manchester United ed esordisce con Mourinho nel 2017. Fino a questo momento la sua carriera è stata un via vai tra United ed Aston Villa. Due prestiti per lui a Villa Park: il primo nel 2018 mentre il secondo nella prima parte di questa stagione, dove ha collezionato 11 presenze tra Premier League ed EFL Cup. Simone Borghi

