Morata verso il Barcellona? Juve, gennaio bollente: ecco il nuovo bomber per Allegri (Di sabato 1 gennaio 2022) Che la Juventus sia alla caccia di un nuovo centravanti da regalare a Massimiliano Allegri non è certo una novità. La sorpresa, però, è che un attaccante, da Torino, potrebbe anche andare via: il Barcellona ha messo nel mirino Alvaro Morata. Il 29enne spagnolo è al secondo anno in bianconero in prestito oneroso dall'Atletico Madrid (in totale di 20 milioni), e potrebbe essere riscattato dalla Vecchia Signora in estate versando 35 milioni nelle casse dei Colchoneros. Una cifra, però, ritenuta alta, in particolare per un club che dovrà investire per trovare l'attaccante del futuro (probabilmente a giugno, anche se si proverà ad anticipare l'operazione già in questa sessione di mercato), con il casting che comprende Gianluca Scamacca (22 anni) del Sassuolo, Dusan Vlahovic (21) della Fiorentina, ma anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 gennaio 2022) Che lantus sia alla caccia di uncentravanti da regalare a Massimilianonon è certo una novità. La sorpresa, però, è che un attaccante, da Torino, potrebbe anche andare via: ilha messo nel mirino Alvaro. Il 29enne spagnolo è al secondo anno in bianconero in prestito oneroso dall'Atletico Madrid (in totale di 20 milioni), e potrebbe essere riscattato dalla Vecchia Signora in estate versando 35 milioni nelle casse dei Colchoneros. Una cifra, però, ritenuta alta, in particolare per un club che dovrà investire per trovare l'attaccante del futuro (probabilmente a giugno, anche se si proverà ad anticipare l'operazione già in questa sessione di mercato), con il casting che comprende Gianluca Scamacca (22 anni) del Sassuolo, Dusan Vlahovic (21) della Fiorentina, ma anche ...

