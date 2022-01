Modernista parmigiano | umano dentro la natura | Tassi

(Di domenica 2 gennaio 2022) In una fotografia scattata in un esterno di campagna poco oltre la metà degli anni cinquanta si riconoscono al centro, seduto su una roccia, un sorridente Attilio Bertolucci; all’estrema sinistra un giovane e magrissimo Maurizio Calvesi e sull’altro lato Bernardo Bertolucci adolescente. A destra di Attilio, corrucciato, Francesco Arcangeli, e dietro al padre il piccolo Giuseppe Bertolucci; un po’ discosto, avvolto in un lungo cappotto, c’è Roberto, legato da un forte vincolo di amicizia sia a Bertolucci sia … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Di professione otorinolaringoiatra, fu critico di punta della cerchia longhiana. La sua fede naturalista padana si impasta con l'idea proustiana del tempo. Intimo di Attilio Bertolucci e Arcangeli, il ...