Miley Cyrus, incidente al concerto: cosa è successo – VIDEO (Di sabato 1 gennaio 2022) Il VIDEO dell’esibizione di Miley Cyrus, incidente al concerto: cosa è successo, la ricostruzione dell’ultima notte dell’anno. La tanto attesa festa di Capodanno per la cantante americana Miley Cyrus, uno spettacolo sotto la guida del comico Pete Davidson, trasmesso sulla NBC, dalla città di Miami, è stata piena di sorprese. I fan dell’artista americana di 29 anni hanno apprezzato il suo repertorio di successi e un incidente inaspettato. (Twitter)Mentre stava cantando la canzone Party In The USA, le spalline del top aderente argentato che indossava si sono staccate ed è rimasta quasi nuda. Solo una minuscola gonna dello stesso colore la copriva. Reagì prontamente portando una mano al torso e si voltò, ... Leggi su ck12 (Di sabato 1 gennaio 2022) Ildell’esibizione dial, la ricostruzione dell’ultima notte dell’anno. La tanto attesa festa di Capodanno per la cantante americana, uno spettacolo sotto la guida del comico Pete Davidson, trasmesso sulla NBC, dalla città di Miami, è stata piena di sorprese. I fan dell’artista americana di 29 anni hanno apprezzato il suo repertorio di successi e uninaspettato. (Twitter)Mentre stava cantando la canzone Party In The USA, le spalline del top aderente argentato che indossava si sono staccate ed è rimasta quasi nuda. Solo una minuscola gonna dello stesso colore la copriva. Reagì prontamente portando una mano al torso e si voltò, ...

rockolpoprock : Miley Cyrus ha presentato una nuova canzone intitolata 'You' - lailaMovic : RT @KikiMioBS: Miley Cyrus usando Mugler FW21 RTW para celebrar o Ano Novo no especial da NBC dela - KikiMioBS : Miley Cyrus usando Mugler FW21 RTW para celebrar o Ano Novo no especial da NBC dela - tatamisdead : Ho tanti tweet di miley cyrus in tl amo vederlo - yagirlnayaa : RT @WillHerondaleJM: scusate ma Miley Cyrus e Brandi Carlile che cantano 'The Story' e 'The Climb' sono la cosa più bella e potente di semp… -